Abertas as inscrições para o 1º Circuito Off-Road de Cordeiro

Estão abertas as inscrições para os interessados em participarr do 1º Circuito Off-Road de Cordeiro, que acontece de 1º a 3 de dezembro, no Parque de Exposições Raul Veiga.O evento contará com circuito de quadriciclo e UTV, trilhão de moto, além de muita comida e música.Para os inscritos, haverá um sorteio de uma carretinha 0km, 10 pix de R$ 200,00 e diversos brindes.

Para mais informações e inscrições, é preciso ligar para (22) 98149-6103 ou (22) 98170-2019.A programação é uma realização da Prefeitura de Cordeiro, por meio das Secretarias de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura. A organização é da Toca da Coruja, Woolf Cervejaria, CFMoto Rio e Braap Motos.