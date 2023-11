Abel dá indireta para Textor e rasga elogios ao Palmeiras

De acordo com o técnico português, apenas uma equipe no país tem potencial para virar uma partida que estava 3 a 0 para o adversário: o Verdão. - Só há uma equipe no Brasil capaz de fazer o que fizemos aqui, quer gostem ou não. Quer a gente ganhe títulos ou não... É a nossa! Mais uma vez essa equipe mostrou a mentalidade que tem - disse Abel, em coletiva de imprensa.afirmou que o Botafogo venceria o Palmeiras.

- Tenho a minha opinião (sobre as falas de Textor), mas se eu disser... Melhor não dizer. Já disse que é um dos melhores presidentes que está no Brasil. Mas o futebol tem disso, muitas emoções... Vocês viram o zagueiro do Botafogo chutando o microfone. São momentos intensos. Só sente quem está lá dentro. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres. Porque sentem.

- A expulsão... Eu fiquei... No mínimo deveria ter uma amarelo, e o árbitro não deu nada. Depois transformou-se em expulsão - concluiu.- Eu não vou alterar o que disse. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipe que depende de si para ser campeão.- Eu disse duas coisas. Que era impossível fazer pior, então seguramente iríamos melhorar. E que era fundamental fazer um gol para tentar entrar no jogo.

