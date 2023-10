Abacate margarida é o destaque da semana na lista de alimentos favoráveis para compra

O abacate margarida é o destaque desta semana entre os alimentos com preços favoráveis para compra, com o kg a R$ 2,47. A avaliação é da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que divulga uma lista semanal de produtos com tendência favorável, estável ou desfavorável, auxiliando os consumidores na hora da compra.

Abacate margarida, coco verde, lima-da-pérsia, melão amarelo, abóbora moranga, abóbora paulista, abobrinha brasileira, abobrinha italiana, beterraba, cenoura, chuchu, mandioca, mandioquinha, pepino caipira, tomate rasteiro, milho verde, moyashi, repolho verde, escarola e coco seco.

