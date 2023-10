A vez deles! Aposte R$100 e receba R$400 com vitórias de Palmeiras e Grêmio na rodada do Brasileirão

Na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão, Palmeiras e Grêmio seguem vivos por vagas no G4. O Verdão é o terceiro colocado e o Tricolor é o sexto. Ambos vêm de vitória na última rodada e querem manter a boa fase nesta 30ª rodada.

Palmeiras e Bahia se enfrentaram 52 vezes na história, sendo o Verdão bem superior em número de vitórias: foram 25, 10 derrotas e outros 17 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o time baiano venceu o confronto por 1 a 0.

Na última rodada, o Alviverde goleou o arquirrival São Paulo, em casa, por 5 a 0, e subiu para a terceira colocação, com 50 pontos. O Bahia, 14º colocado com 34 pontos, perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Na história, as equipes se enfrentaram 20 vezes ao todo, com maior margem de vitórias para o Imortal. O Grêmio venceu nove vezes, empatou sete e perdeu quatro. No último encontro, o time gaúcho venceu por 3x1 dentro de casa.Palmeiras x Bahia: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do Brasileirão

