A verdade sobre os chefes

Hans Christian Andersen, ilustra o dilema entre lisonjear ou dizer a verdade a quem está no poder. Todos conhecemos a história: um governante pomposo desfila nu diante do seu povo, que o aclama e admira por usar o melhor terno. Na realidade, são todos bajuladores e mentirosos. É preciso uma criança no meio da multidão para expor a verdade e gritar que, na realidade, o rei estava nu. Gostam muito de seguir protocolos e de receber a reverência que acreditam merecer.

Também é verdade que elogiar o chefe cria uma boa imagem da empresa, pois oestá diretamente relacionado com a reputação da instituição que dirigem e, em certa medida, eles e o seu cargo são indissociáveis. O problema surge quando os chefes acreditam que são honrados por quem são e não pelo que representam. Uma situação em que esta arrogância geralmente se manifesta é quando um executivo é apresentado em um evento público. Alguns esperam falas cheias de auto elogios, mas acredito que pessoas verdadeiramente importantes, pelo cargo ou carreira, dispensam apresentações

: