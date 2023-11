A um mês da COP 28 em Dubai, XP elenca três temas para ficar de olho

A um mês da 28ª Conferência das Partes (COP), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Dubai, Emirados Árabes, a equipe de research da XP elencou os três principais temas que se espera serem abordados na ocasião. A COP passou a ser, nos últimos anos, um importante evento internacional, para reunir representantes de diversos países para discutir os rumos da economia verde e das metas para desacelerar o aquecimento global.

Por “progressos alcançados”, a dupla se refere a alguns resultados da COP27, de 2022, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, que reuniu cerca de 200 líderes mundiais. Já, para a 28º COP, será importante observar, na opinião de Ungaretti e Aguiar, três temas: a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis estimulando o setor de óleo e gás a intensificar seus esforços rumo a uma transição menos poluente; uma nova abordagem para determinar o que é e estimular o financiamento climático; e a elaboração de um primeiro ‘balanço global’ de emissões.

"O financiamento climático tornou-se um tema recorrente sem solução fácil, destacando a lacuna entre as demandas das economias mais ricas e mais pobres.

