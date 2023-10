A tortura de jornalistas que marcou o combate às milícias, na favela do Batan

Casa onde jornalistas foram torturados na favela do Batan, em 2008 — Foto: Fabio Rossi/Agência O GLOBO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) tinha engavetado o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação das milícias no território fluminense. Mas, depois que a sessão de espancamento sofrida pelos jornalistas foi divulgada numa reportagem do "Dia", em 31 de maio de 2008, os parlamentares voltaram atrás.

Os bandidos "brincavam" de roleta russa com as suas vítimas. A todo momento, diziam que eles iriam todos morrer. Quando chegaram no barraco em ruínas que serviria como cativeiro, o chefe da milícia no Batan, o "01", disse que a equipe havia sido delatada por um funcionário dentro do jornal. headtopics.com

Chefes da milícia do Batan presos por tortura de jornalistas em 2008 — Foto: Marco Antonio Cavalcanti/Agência O GLOBO A equipe foi levada à casa dos pais do motorista, que ficava fora da favela, onde o fotógrafo guardava a sua câmera quando não a estava usando. Eles fotografaram suas vítimas e ficaram com a máquina e os cartões de memória. Só então, depois de 7h30 de tortura, os reféns foram libertados.

