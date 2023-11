A tábua de salvação da Globo para tirar ‘Fuzuê’ do limbo no ibope

De acordo com um estudo feito com grupo de discussão da novela, os embates entre Luna e a vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa) estavam mais interessantes para o público, e Linhares vem apostando nas brigas das personagens, além de dar mais destaque à Lilia Cabral, intérprete de Bebel, mãe de Preciosa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Israel alega que Al-Jazeera gera prejuízo à segurança e ameaça encerrar atividades da emissoraMinistro das Comunicações afirma que canal filmou posicionamento de forças israelenses e transmitiu anúncios militares do Hamas

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Conheça o americano que ganha até R$ 25 mil esculpindo abóboras de Halloween; veja fotosAdam Bierton tem clientes como a emissora britânica BBC e a rede Starbucks

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A tentativa de Roberto Carlos para ‘rejuvenescer’ seu especial de natalOs preparativos para o especial de fim do ano da emissora já começaram

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Série documental 'Prato Feito Brasil' marca a chegada de Rita Lobo à TV GloboNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Fluminense x Boca: Globo define equipe para transmissão da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Encontros O GLOBO: especialistas alertam para riscos da baixa adesão ao tratamento da pressão altaEvento reuniu grandes nomes no auditório da Editora Globo para abordar os principais desafios relacionados à hipertensão, doença que acomete 1 a cada 3 adultos no mundo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕