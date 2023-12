Nunca se falou tanto sobre a substituição do trabalho humano por máquinas, principalmente desde que nos foi apresentada a IA generativa, capaz de aprender padrões complexos de comportamento a partir de uma base de dados e reproduzir conteúdos, interagindo de forma muito similar à humana. Particularmente, não acredito que essa substituição possa ocorrer. Não como muitos estão imaginando.

Inclusive, pesquisas recentes já reforçam o suporte que esse tipo de tecnologia pode dar às diversas atividades humanas e profissionais. Um estudo da Microsoft – que realizou experimentos com usuários de sua ferramenta de IA no ambiente de trabalho – apontou que os ganhos de produtividade são reais, com 73% deles afirmando que conseguiam concluir tarefas mais rapidamente e 70% concluindo que podiam ser mais produtivos com o uso da tecnologi





