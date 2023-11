A rodovia que divide a Amazônia

“Aqui é a terra mais barata do Brasil”, afirma Claudinei Pereira, que também chega em uma moto sem placa e entra na conversa. Sem meias palavras, Pereira disse que foi para Realidade por causa da exploração da madeira. Legora não conta, mas outro motivo que o levou até o local foi escapar das cobranças de uma multa ambiental de R$ 3 milhões que recebeu do órgão ambiental de Rondônia em 2014.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Por que militares dos EUA estão fazendo treinamento na Amazônia?Lula autorizou a entrada de 294 militares norte-americanos no país para Operação Core 23

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Presidente do BNDES defende investimentos na região da Amazônia para atrair capital estrangeiroAloízio Mercadante destacou o crescimento de 204% na demanda de crédito do BNDES na região da Amazônia legal

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Desmatamento na Amazônia aquece áreas distantes até 100 kmPesquisadores brasileiros e britânicos calcularam o impacto da derrubada da floresta na temperatura de locais afastados.

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Privatizada por Bolsonaro, Refinaria da Amazônia vende gás de cozinha 72% mais caro que PetrobrasReam comercializa o vasilhame de GLP a R$ 54,41, R$ 22,75 mais caro que o preço praticado pela Petrobras

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: À CNN, Forças de Israel defendem ataque “legítimo” a campo de refugiados de JabalyaPorta-voz disse que presença do comandante do Hamas legitimou ataque de terça-feira (31)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Chefe da ONU está 'horrorizado' com bombardeio a campo de refugiados em Gaza, diz porta-vozAntónio Guterres reitera apelo a 'todas as partes para que ponham fim a esta violência e sofrimento horríveis'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕