A pressão por fim dos trabalhos de comitê que apura fraude na Americanas

querem ace­lera o fim dos trabalhos do comitê in­dependente que investiga a fraude na varejista. É compreensível: com 40 bilhões de reais em dívidas, a empresa já gastou 60 milhões de reais na manutenção do comitê — e os resultados estão, até aqui, aquém do esperado.

Funcionários da Americanas afirmam que os membros do comitê indepen­dente varrem todas as possibilidades, ávidos por descobrir qualquer tipo de informação que possa levar a culpados pelo escândalo contábil da empresa. Procurada pelo, a Americanas diz que o comitê atua com metodologia própria e de forma independente, e que a companhia “não tem qualquer inge­rência em relação a suas atividades”.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

VEJA »

O enquadro da B3 na Americanas para ações custarem mais de R$ 1VEJA Mercado: B3 tem mecanismo que proíbe ações de custarem menos de R$ 1 e questiona Americanas sobre mudanças Consulte Mais informação ⮕

Americanas derruba no Carf cobrança por fraude em importaçãoA decisão, por maioria de votos, foi dada nesta semana pela 2ª Turma da 3ª Câmara da 3ª Seção Consulte Mais informação ⮕

Para além da Americanas: o que explica o calvário de Magalu e Casas BahiaVEJA Mercado: ciclo de cortes nos juros pelo Banco Central não foi suficiente para reação do varejo local na bolsa brasileira Consulte Mais informação ⮕

EUA vão aumentar envio de armas para Israel e de tropas no Oriente MédioGoverno BIden quer dissuadir aliados do Hamas de atacar bases americanas ou expandir o conflito Consulte Mais informação ⮕

Israel aceita adiar entrada em Gaza para que EUA reforcem bases na regiãoPentágono quer ampliar proteção de tropas americanas em países da região Consulte Mais informação ⮕

'Não vamos abandonar nossa gente': as freiras sul-americanas que se recusam a deixar Gaza apesar dos bombardeiosAs freiras gêmeas María del Pilar e María del Perpetuo Socorro Llerena Vargas pertencem à única igreja católica de Gaza, onde centenas de civis se refugiam, incluindo crianças deficientes, doentes e idosos em cadeiras de rodas. Consulte Mais informação ⮕