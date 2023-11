A preocupação do Exército com evento próximo a local de ataque da milícia

será realizada entre os dias 6 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro. O evento reunirá 21 delegações internacionais, representadas por estrelados generais, e discutirá o processo de transformação da força.

A poucos dias para o evento, os atos de terror e ataques perpetrados pela milícia têm causado especial preocupação na organização da conferência. Além de uma série de ônibus incendiados na cidade,, a poucos metros do local, no início de outubro. De acordo com as investigações, os ataques se deram por engano, após uma das vítimas ser confundida com um miliciano de uma facção rival.

Como o hotel já estava reservado antes do atentado, os militares decidiram manter a localização. No entanto, a segurança no local, disse um general a VEJA, será reforçada. headtopics.com

