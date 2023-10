A ordem de Gleisi Hoffmann para o PT rebater fake news de Mourão

. Deu ordem interna para rebater a fake news na mesma moeda. Prontamente, o partido passou a atribuir os ataques a ônibus cariocas ao “terrorismo” de uma “milícia bolsonarista”.Interferência na Petrobras, reforma tributária mais frouxa e reunião do Copom balançam a bolsa

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

VEJA »

Michelle Bolsonaro lidera disputa contra Gleisi pelo Senado no ParanáLevantamento foi feito pelo instituto Paraná Pesquisas Consulte Mais informação ⮕

Inteligência artificial gera imagem de deputada negra segurando armaInteligência artificial gera imagem de deputada negra segurando arma Consulte Mais informação ⮕

Defesa de Flordelis pede prisão domiciliar para ex-deputada receber tratamento médicoPastora está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, desde agosto de 2021; ela foi condenada a 50 anos de prisão por ser mandante da morte do marido Consulte Mais informação ⮕

Deputada denuncia ‘racismo algorítmico’ após IA gerar imagem com arma em uma favelaRenata Souza (PSOL-RJ) foi retratada com uma arma ao fornecer referências como o fato de ser negra e estar em uma favela Consulte Mais informação ⮕

Robô que desenha ao estilo 'Pixar' fez imagem de mulher negra com arma, diz deputadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Deputada acusa aplicativo de desenhos no estilo Disney de racismoRenata Souza diz que recurso gerou imagem de mulher negra armada Consulte Mais informação ⮕