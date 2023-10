A nova rotina de exercícios de Kayky Brito após acidente

no Rio no dia 2 de setembro e precisou ficar internado por 27 dias. “Fisioterapia e fonoaudiologia é dia a dia. Amém. Obrigado vocês (…). Pessoal, quero dividir com vocês o que eu mais tenho feito nesse momento. A fisioterapia todo dia, a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana. Acompanhe só!”, disse ele em um vídeo nas redes sociais.

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

