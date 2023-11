A única meta de Lula é o poder

Lula afirmou hoje, durante evento no Palácio do Planalto, que o rombo fiscal não precisa ser necessariamente zerado no próximo ano.

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado Danilo Forte, do União Brasil, chamou a fala de Lula de

