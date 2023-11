A necessidade e a inventividade que move quem empreende

Mercado Popular da Rocinha; universo de pequenas empresas ainda é marcado por alta informalidade, principalmente por causa da pandemia, mas setor já se expande pelo e-commerce — Foto: Fabio Rossi

De 320 mil postos de trabalho abertos em São Paulo, mais de 217 mil foram em micro e pequenas empresasOs efeitos do cenário econômico se refletem no perfil da maioria que empreende no Brasil: jovens de 18 a 30 anos, com ensino médio completo ou ensino superior incompleto, especializados no que fazem.

Com a ascensão do segmento de bem-estar, beleza e saúde, associada à crescente preocupação com os cuidados pessoais no isolamento social, o quarto ramo com maior número de empresas abertas neste ano é o de cabeleireiros, manicures e pedicures: 104 mil empresas. headtopics.com

Essas mudanças no comportamento passaram a ser influenciadas por novas ferramentas, como as redes sociais e o e-commerce, que impulsionaram os empreendimentos para o meio digital. Há um mercado crescente de negócios “nativos digitais”, que não começaram com uma loja física ou sequer têm um ponto de vendas.

— Precisam estar atentos desde o pré-venda, com informações de produtos e serviços ofertados, ao pós-venda, para chegar ao grau de satisfação com a compra. Dificilmente um empreendimento que não vai olhar essa jornada de compra vai ser bem-sucedido, especialmente se nasceu na internet.O reaquecimento da economia brasileira neste ano traz um cenário mais otimista para o empreendedorismo em 2024. headtopics.com

Margareth Carvalho, do Sebrae Rio, acredita que a personalização de serviços de acordo com as demandas dos clientes deve ganhar mais tração no próximo ano. Há, explica, a demanda represada por viagens, mas com uma nova roupagem — agora, os consumidores vão procurar o turismo com pacotes estilizados e que ofereçam experiências únicas.

