A mudança da meta e a credibilidade do arcabouço

É editor-executivo do Valor. Em 2002, ganhou o Prêmio Citibank de Excelência em Jornalismo. Foi correspondente em Washington de 2013 a 2015O novo arcabouço fiscal recebeu um golpe importante na sexta-feira, com a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a meta do resultado primário de 2024 não precisa ser zero.

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climáticaEm primeiro de uma série de relatórios sobre o tema, equipe de research aponta a transição energética da indústria de óleo e gás, o financiamento dos países em desenvolvimento e um balanço global de emissões como...

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor headtopics.com

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

David Luiz rejeita rescisão amigável, propostas e decide seguir no Flamengo em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Acompanhe a 1ª fase do vestibular 2024 da UnicampTempo real: siga tudo sobre o processo seletivo de uma das maiores universidades do país. Consulte Mais informação ⮕

Unicamp 2024: confira gabarito extraoficial e correção comentada da 1ª fase do vestibularUniversidade aplicou 72 questões para 60,2 mil candidatos, neste domingo (29). Professores de cursinho resolveram questões, com comentários, para o g1. Consulte Mais informação ⮕

VÍDEOS UNICAMP 2024: correção da primeira fase do vestibularVÍDEOS UNICAMP 2024: correção da primeira fase do vestibular Consulte Mais informação ⮕

‘Lula assumiu responsabilidade ao dizer que meta zero em 2024 é inexequível’, diz Gleisi HoffmannEm entrevista, a presidente do PT afirmou que a agenda é de Lula: “Não tem uma agenda do Ministério da Fazenda, uma do Ministério da Saúde” Consulte Mais informação ⮕

Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao afirmar que não alcançaria déficit zero em 2024Presidente do PT fez postagem em rede social sobre declaração de Lula em café da manhã com jornalistas Consulte Mais informação ⮕