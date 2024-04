A morte trágica de Zaquia Jorge

Em 22 de abril de 1957, o Rio de Janeiro chorava: Zaquia Jorge morria, aos 33 anos, em razão de um afogamento, na inóspita praia da Barra da Tijuca. Hoje, é bem possível que o nome, tão singular quanto a personagem, desperte pouca familiaridade entre os apreciadores do teatro, mas naquele fim de abril Zaquia ocupou as manchetes dos principais jornais do Brasil.

Mais de 4 mil pessoas compareceram ao seu velório e até mesmo Juscelino Kubitschek, então presidente da República, se fez representar por meio de seu ajudante de ordens. A tragédia despertou rumores ofensivos na imprensa marrom e, num encontro de acasos, precedeu a festa, marcada para o dia seguinte, e celebraria os primeiros cinco anos do Teatro de Madureira, cuja fundação fez de Zaquia uma das figuras mais emblemáticas da vida cultural da cidade. Entre os anos 1940 e 1950, Zaquia era uma estrela em ascensão -- embora isso pareça muito distante do que significa ser uma celebridade nos dias atuai

'Estrela de Madureira': biografia resgata trajetória da vedete Zaquia JorgeLivro de Marcelo Moutinho narra história da atriz e ícone da cultura suburbana que faria 100 anos em 2024

Biografia revela por inteiro Zaquia Jorge, a vedete que marcou a cultura de MadureiraFamosa pelos sambas que inspirou com sua morte trágica aos 33 anos, a artista que surpreendeu a sociedade ao investir em teatro de revista no tradicional bairro do subúrbio do Rio tem sua esquecida trajetória recuperada por Marcelo Moutinho

