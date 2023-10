A Menina Que Matou os Pais: novo filme do caso Richthofen chega ao Prime Video

A plataforma de streaming Amazon Prime Video recebeu nesta sexta-feira (27) um novo longa-metragem nacional que encerra a trilogia sobre um dos crimes que mais chocaram o Brasil. O filme A Menina que Matou Os Pais: A Confissão mostra os bastidores da investigação e o resultado do trabalho da polícia para tentar resolver o assassinato do casal Richthofen, que aconteceu em 2002.

A produção é uma continuação de O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, que foram lançados ao mesmo tempo em 2021 e contam uma mesma história da origem do crime e do relacionamento entre os protagonistas, porém de pontos de vista diferentes em alguns aspectos — um deles a partir da narração de Suzane e outra com o lado de Daniel. Os dois filmes também estão disponíveis para streaming no catálogo Prime Video.

