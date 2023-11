A medida simples que incentiva pessoas a doarem sangue de novo

Dizer para as pessoas que doaram sangue quando e onde a doação foi utilizada aumenta a probabilidade de elas doarem novamente, segundo um novo estudo que conduzimos e publicamos recentemente.

Os estudos foram conduzidos pela internet e em locais de doação, juntamente com os pesquisadores da área de marketing da Universidade de Hamburgo, Besarta Veseli e Michel Clement. Parte dessas pessoas receberam como resposta apenas agradecimentos por parte dos locais de doação. Outras também receberam informações específicas sobre a data em que seu sangue foi usado e o nome do hospital onde isso aconteceu.Aqueles que receberam informações específicas tiveram 10% mais probabilidade de doar novamente do que o grupo que recebeu apenas o agradecimento.

A organização enviou às pessoas uma curta mensagem de texto, incluindo a data em que o sangue foi utilizado e o nome do hospital, três semanas após a doação ou 10 dias antes da permissão para as pessoas doarem novamente – com aproximadamente um mês de intervalo. headtopics.com

Em um estudo adicional, trabalhamos com a Cruz Vermelha da Alemanha, que enviou informações a mais de 16 mil pessoas que não doavam sangue há mais de dois anos. Para compreender o que impulsiona esses efeitos, conduzimos uma experiência na internet com quase 500 pessoas que já tinham doado sangue para a Cruz Vermelha da Alemanha.

Embora não tenhamos trabalhado com a Cruz Vermelha dos Estados Unidos, o aplicativo da organização notifica as pessoas sobre o hospital onde o sangue é utilizado.Embora quase metade da população dos EUA seja elegível para doar sangue, menos de 10% doa pelo menos uma vez por ano.E a demanda por sangue é constante. headtopics.com

