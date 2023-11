A mão de Rui Costa na economia de Lula

O Ministério da Fazenda vê a interferência do chefe da Casa Civil na declaração do presidente sobre o não cumprimento da meta de zerar o rombo nas contas públicasO Ministério da Fazenda viu a interferência de Rui Costa (à esquerda na foto) na declaração de Lula sobre o, o anúncio do presidente descartando o cumprimento da meta está relacionado aos rumos do PAC.

O ministro da Casa Civil teme que o bloqueio ou corte de recursos comprometa as iniciativas do Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma das bandeiras da gestão.“O silêncio faz parte da estratégia do Planalto para serenar os ânimos e evitar a possibilidade de novos ruídos.

