A jornada única no e-procurement: benefícios para todos os envolvidos

📆 02/04/2024 23:31:00

📰 Tec_Mundo ⏱ Reading Time:

18 sec. here

10 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 39%

Publisher: 97%

Tecnologia Notícia

É fato que os diferentes setores de uma organização operam sob óticas distintas, o que faz com que a área de compras muitas vezes se torne uma verdadeira refém de expectativas. De um lado, os requisitantes têm necessidades e urgências; de outro, as políticas das empresas envolvem processos complexos e, por isso, é compreensível que não seja possível atender demandas com velocidade. Por sorte, a tecnologia vem caminhando para que esses processos sejam cada vez mais facilitados, de forma que as expectativas caibam dentro daquilo que é possível. É neste contexto que defendo a jornada única no e-procurement, um fluxo que traz benefícios não apenas para os requisitantes, mas também para compradores, aprovadores e fornecedores.

E-Procurement, Compras, Tecnologia, Benefícios, Requisitantes, Compradores, Aprovadores, Fornecedores