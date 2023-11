, período de ascensão das casas de ópera — as quais serviam de termômetro para medir quem era ou não parte da alta sociedade. Representante dos novos-ricos, Bertha Russell (Carrie Coon) encara mais uma leva de empecilhos para cravar seu lugar entre os que insistem em esnobá-la. Já Peggy (Denée Benton) vai para a Filadélfia, mostrando a vida da elite negra local.

Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites e apps da Veja e de todas publicações Abril: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você SA e Você RH.Plano completo de VEJA. Acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos em todos formatos: revista impressa, site com notícias 24h e revista digital no app (celular/tablet).

A melhor idade sexual: dicas ajudam a incrementar o sexo após os 60Há várias décadas possíveis amantes perdem tempo devido à falta de informação Consulte Mais informação ⮕

Astronautas da Apollo 17 coletaram rochas que revelam a verdadeira idade da LuaMaior satélite da Terra tem sido uma fonte de admiração, inspirando a imaginação de artistas e escritores durante milênio Consulte Mais informação ⮕

Os quarentões mandam: moradores com 40 anos são maioria na cidade do RioCenso 2022 mostra que faixa da população com essa idade é a maior Consulte Mais informação ⮕

Marina Abramović ainda é a artista mais perigosa do mundo?Aos 76 anos de idade, artista performática continua causando alvoroço - ainda que hoje seja impossível reencenar algumas de suas obras mais emblemáticas. Consulte Mais informação ⮕

Filha de Tatá Werneck vira princesa em aniversário de 4 anos; veja fotosClara Maria comemorou seus 4 anos de idade em uma casa de festas na Barra da Tijuca, no Rio. Com o tema conto de fadas, a filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti encantou com seu look. Veja! Consulte Mais informação ⮕

‘A Idade Dourada’ retorna com pompa de ‘Downton Abbey americana’Série une Christine Baranski, Carrie Coon e Cynthia Nixon nos papéis de madames da alta sociedade de Nova York na década de 1880 Consulte Mais informação ⮕