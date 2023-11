A homenagem a Ayrton Senna no primeiro teste de Caio Castro com um Fórmula 1

Não é segredo para o público do automobilismo a paixão de Caio Castro pelas quatro rodas. Entre uma gravação e outra, o ator constrói uma trajetória de bons resultados como piloto, com passagem pela Porsche Cup (2021 e 2022) e pela Copa Truck (desde 2023).

Mas Caio Castro conseguiu uma experiência raríssima até para quem ama automobilismo, pilotando um carro de Fórmula 1 no Circuito de Magny-Cours, na França. Copa Truck 2023 terá primeiro caminhão de corrida híbrido elétrico do mundo

A experiência foi compartilhada pelo próprio Caio nas redes sociais, em 12 de outubro. Na ocasião, divulgou imagens a bordo de uma Benetton B198, que disputou a temporada 1998 da F1. Naquele campeonato, a Benetton contou com Giancarlo Fisichella e Alexander Wurz como titulares, tendo como destaque o segundo lugar de Fisichella nos GPs de Mônaco e do Canadá. headtopics.com

Na ocasião, o ator e piloto comemorou o “presente de Dia das Crianças” que recebeu. “Aquele presente que a gente espera uma vida inteira”, esreceveu. “O dia que fui testar um F1, em um dos circuitos mais incríveis, de fato mais um sonho realizado”, enfatizou.

Na experiência, Caio Castro aproveitou para homenagear Ayrton Senna com um capacete especial: o equipamento, do estúdio de Sid Special Paint, era predominantemente vermelho e branco, mas trazia as laterais amarelas com faixas em verde e azul.O estúdio de aerografia, iniciado por Sid Mosca (1937-2011), era responsável pelos capacetes do próprio Senna. Desde 2012, trabalha em parceria com outro destaque da aerografia no automobilismo: Raí Caldato. headtopics.com

“Fiz questão de unir o meu layout com o de Senna para que as pessoas vejam essa combinação na pista”, explicou Caio Castro, que apontou o tricampeão de Fórmula 1 como uma inspiração “para todo e qualquer piloto, profissional ou não”.

