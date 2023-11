A história dos duelos entre Fluminense e Boca na Libertadores

Ao todo, já são seis enfrentamentos, com equilíbrio nos números, com duas vitórias para cada lado e dois empates. O Tricolor tem oito gols no confronto direto contra oito dos Xeneizes.

No final do duelo, em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho mandou um recado direto para aqueles que duvidaram do time tricolor: “Muito prazer, Fluminense”. “Quando saiu a falta, era o lado que eu batia, quando saiu, eu ajeito a bola, faço tudo. Só que ele, quando o juiz apita, ele já bate a falta. E a sorte que ele fez o gol, senão ia dar briga no vestiário. Mas é verdade mesmo, porque o outro lado era dele. O lado direito era meu. Ainda bem que saiu o gol”, disse Thiago Neves.

A surpresa, porém, não foi apenas do camisa 10 da equipe. “Você pode buscar no YouTube. Procura gols de falta do Washington. Não acha. O Washington fez o gol no trinco contra o Boca. E ali estavam o Thiago Neves que bate falta pra caramba. Tava o Conca que bate, o Thiago Silva, que tem um canhão que bate falta também. Cícero batia bem na bola”, conta Gabriel. headtopics.com

“Mas ele chegou com uma confiança tão grande, como se fosse bater um pênalti. E na hora que ele fez o gol, cara... Ainda bem que ele bateu, né? O Gabriel que era pra pegar a bola também, mas ele nem chegou perto. E o Washington com aquela maestria fez aquele golaço. Mas foi uma coisa inexplicável mesmo, que não estava nos planos aquilo lá não”, finalizou.

Com gols de Fred e Deco, o Tricolor conseguiu o 2 a 1 e se tornou um dos poucos clubes do Brasil a conseguir vencer no mítico estádio xeneize. E a torcida, até hoje, canta com orgulho que “calou La Doce na Argentina”. headtopics.com

