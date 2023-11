SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

TERRANOTICIASBR: Brasileiros relatam terror por não poderem deixar Gaza mesmo após abertura das fronteirasItamaraty informou que cerca de 450 pessoas de outras nacionalidades foram autorizadas a deixaram a região pela primeira vez em quase um mês

SBTNEWS: 'A gente não consegue dormir', diz brasileira sobre tensão na Faixa de Gaza'A gente não consegue dormir', diz brasileira sobre tensão na Faixa de Gaza

SBTNEWS: 'A gente vai ficar aqui. Terror', diz brasileiro em Gaza após abertura da fronteira para estrangeiros'A gente vai ficar aqui. Terror', diz brasileiro em Gaza após abertura da fronteira para estrangeiros

VEJA: Primeiras ambulâncias transportando feridos de Gaza chegam ao EgitoAté 500 estrangeiros podem cruzar fronteira, sob um acordo mediado pelo Catar; nenhum brasileiro está na lista

VALORECONOMICO: Egito abre fronteira com Gaza para passagem de feridos e estrangeirosMesmo com a divulgação de uma lista daqueles que poderiam atravessar a fronteira, a passagem de Rafah hoje ficou lotada de pessoas

