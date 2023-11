'A gente não consegue dormir', diz brasileira sobre tensão na Faixa de Gaza

Dificuldade para encontrar comida, problema para dormir e fronteira fechada há semanas. Em vídeos divulgados nesta 2ª (30.out) pela Embaixada do Brasil na Palestina, Shahed Al-Banna, de 18 anos, mostra a situação enfrentada pelos brasileiros na Faixa de Gaza em meio à"Está difícil ainda, para todo mundo que está em Gaza", relata a jovem brasileira em Rafah, nas proximidades do Egito."Fronteira fechada ainda.

Al-Banna diz que a embaixada tem ajudado"em tudo que é possível", com comida, água e gás. Mas há escassez de alimentos na região."A comida está acabando no país, porque as fronteiras estão fechadas", explica.

O desgaste causado pela tensão em Gaza também tem afetado diariamente o sono dos brasileiros."Todas as noites são terríveis. A gente não consegue dormir, ficar calmo de tantos bombardeios que jogam perto, em todos os lugares. A gente espera que as fronteiras abram logo, pra gente conseguir sair daqui", descreve. headtopics.com

Dois grupos totalizando 34 civis, um em Khan Younes (16) e outro em Rafah (18), na fronteira com o Egito, seguem aguardando a abertura da fronteira. São 24 brasileiros, sete palestinos em processo de imigração e três familiares diretos palestinos que darão início à imigração.

Um avião VC-2 (Embraer 190), da Presidência da República, continua em Cairo (Egito) à espera dessas pessoas para realizar a repatriação ao Brasil.+ Israel protesta contra a Rússia após membros do Hamas serem recebidos em Moscou headtopics.com

Hospitais e necrotérios da Faixa de Gaza estão lotados, diz OMSNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

OMS: Faixa de Gaza tem apagão e comunicação cortada; hospitais e necrotérios estão lotadosA OMS diz que relatos de bombardeios perto dos hospitais Indonesia e Al Shifa são 'gravemente preocupantes' Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕

Israel intensifica bombardeios à Faixa de Gaza, relata correspondenteIsrael intensifica bombardeios à Faixa de Gaza, relata correspondente Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕

Apesar do clima de 'tensão e medo', brasileiros na Faixa de Gaza 'estão bem', diz embaixadorEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕