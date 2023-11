A frase de Abel que repercutiu em Portugal após vitória do Palmeiras

terceira vitória seguida na noite do último sábado (28) ao bater o Bahia, no Allianz Parque, por 1 a 0

. Na coletiva de imprensa após o triunfo, o técnico português falou sobre um assunto específico que virou manchete em sua terra natal.Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."O meu presidente no Braga dizia assim: esses jogadores 30 e 40 milhões, consigo ver também.

“O recrutamento do clube com o Anderson Barros foi fazer essa reposição. Tem oscilação, é normal. Não gosto de dar moral aos jogadores, porque tenho medo de que esqueçam o que devem fazer. Ele está um jogador consistente, um senhor jogador, que recupera, passe e liga”. headtopics.com

“É bom para o Palmeiras ter um jogador deste calibre. Dar os parabéns ao Barros, porque foi ele que indiciou; e à estrutura do Palmeiras que encontra os melhores jogadores para servir o Palmeiras”, explicou o português.

Richard Ríos deverá ser mais uma vez titular do meio-campo do Verdão ao lado de Zé Rafael no confronto diante do

Palmeiras vence o Bahia em casa e assume vice-liderança do BrasileirãoEm pleno Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia para abrir a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras vence o Bahia e engata a terceira no BrasileirãoRaphael Veiga marcou, e o Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Consulte Mais informação ⮕

Raphael Veiga marca, Palmeiras vence Bahia e assume vice-liderança do BrasileirãoVerdão vence a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Assista ao vivo à entrevista coletiva de Abel Ferreira, do PalmeirasO técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, fala em entrevista coletiva após o confronto entre Palmeiras e Bahia, pelo Brasileirão. Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras vence o Bahia e engata a terceira no BrasileirãoO Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol do Verdão foi marcado ainda no primeiro tempo por Consulte Mais informação ⮕

Abel diz que Veiga ficou magoado com críticas no Palmeiras: 'Torcedores não têm noção do quanto são agressivos'No Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia para abrir a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕