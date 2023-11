Nas cidades, algumas senhoras, para ostentar luxo, cobriam suas escravas de joias, enquanto os negros da lavoura, e às vezes até domésticos, andavam maltrapilhos ou quase nus - principalmente depois que o Tratado de Methuen com a Inglaterra tornou caríssimos os tecidos no Brasil.

O engenheiro francês François Frézier, ao passar por Salvador em 1714, observou que 'Dezenove entre vinte pessoas do lugar são negros ou negras seminus - que trazem cobertas somente as partes que o pudor obriga -, de modo que a cidade parece uma Guiné'' - Paulo Sérgio do Carmo Essa citação tem dupla virtude, neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Em primeiro lugar, chama atenção para a forma como a oligarquia nacional tratava os escravizados, negando-lhes todo resquício de humanidade, pela subtração do direito à mais mínima dignidade. Fica claro que não bastava subtrair-lhes a terra, o continente, a cultura, era necessário aprofundar a violência ao íntimo do se





