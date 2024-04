A fama copeira que Palmeiras de Abel põe à prova na Libertadores e o que você precisa assistir pela ESPN no Star+

O fato do Verdão estrear na competição longe do Allianz Parque não parece ser um grande problema para a equipe de Abel Ferreira. Desde que chegou ao clube, no final de 2020, o treinador soma mais vitórias no torneio fora de casa do que em São Paulo. Em três edições de Libertadores (de 2021 a 2023), o Palmeiras conseguiu 14 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas atuando como visitante.

Por outro lado, diante da torcida em São Paulo, o Alviverde somou 13 vitórias, seis empates e também duas derrotas

