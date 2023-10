A estratégia do Barcelona para travar 'descomunal' Bellingham

Contratado como um meia para muitos anos de sucesso no Real, o inglês de 20 anos não demorou muito para mostrar suas credenciais. Em 12 jogos até aqui, são 11 gols marcados. Os números impressionam e fazem o time doAlém de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

“Ele definitivamente está em uma forma especial. E é interessante ver como ele está, como um meio-campista, chegando sempre à área e marcando tantos gols. E todo mundo, eu já ouvi pessoas dizendo que sim, deixe-o jogar por quatro ou cinco semanas e não será o mesmo, mas ele continua muito forte e é muito interessante ver de uma perspectiva neutra”, avaliou.

“Mas, definitivamente, nós queremos evitar isso. Ele está chegando a essas áreas onde pode realmente prejudicar nosso jogo. Então, sim, queremos controlar o jogo como fizemos nos últimos jogos, sempre um contra o outro”, completou. headtopics.com

Ilkay Gündongan, por outro lado, pensa que a melhor forma de tentar parar o craque inglês é coletivamente. “Tudo o que fazemos nesta equipe é coletivamente. Sabemos que também temos todas as nossas qualidades individuais, mas eu sei que sabemos que no final do dia, jogamos com 11 homens em campo”.

“Então, se não formos bons coletivamente, um jogador pode brilhar por uma sexta-feira ou alguns jogos ou qualquer outra coisa, mas não ganharíamos muito. Então, obviamente, tudo o que fazemos, queremos fazer tão bem quanto toda a equipe. E essa é a principal coisa que eu acho: tentar competir por todos os títulos”, finalizou. headtopics.com

