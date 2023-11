À espera do Copom, juros e dólar cedem, e Ibovespa avança

A dúvida fica por conta do tratamento que o colegiado dará à situação fiscal, após Lula indicar o abandono da meta de déficit primário zero para o ano que vem. No comunicado passado, o Cômite defendeu que “t

endo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas

“. Agora, a expectativa é se a mudança de perspectiva no Planalto vai ou não afetar as previsões e o ímpeto do BC para a Selic. Na sessão de hoje, o tom de cautela do presidente do FED, Jerome Powell, de que o ciclo de alta dos juros americanos pode ter se encerrado ajudou os ativos nacionais. A autoridade monetária dos Estados Unidos entende que as condições financeiras se apertaram significativamente, embora ainda não seja possível ter certeza se haverá ou não a necessidade de nova alta nos juros por lá.

Para os investidores, a mensagem parece ter sido absorvida com otimismo. Os juros futuros recuaram até 20 pontos base e o dólar voltou a ser negociado abaixo de R$ 5, em queda de quase 2% nas mínimas do dia para encerrar a sessão em R$ 4,95.

Na bolsa de valores, o Ibovespa abriu o mês de novembro em alta de 1,69%, acompanhando as bolsas de Wall Street. Em pontos, Vale, B3 e Eletrobras lideraram o lado positivo do pregão, que teve 74 das 86 empresas que compõem o índice em alta no dia. Do lado negativo, Raia Drogasil liderou as perdas em pontos e variação de preço (-3,76%) após divulgação de resultado que parece não ter agradado.

