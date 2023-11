À espera da decisão de Lula, PGR interina acena a pautas da esquerda em um terço das manifestações no STF

Elizeta Ramos na posse de Luís Roberto Barroso como presidente do STF: ao discursar, PGR interina prometeu uma atuação “socialmente efetiva” — Foto: Carlos Moura/Divulgação/STF

Com protagonismo inédito, Lira amplia espaço no governo e mantém indicados em postos que controlam R$ 25 bilhõesrevela que de 29 ações, agravos internos e recursos apresentados pelo órgão ao Supremo Tribunal Federal (STF) desde que Elizeta assumiu, nove deles (31%) acenam a temas considerados prioritários pela esquerda.

Pessoas próximas à PGR em exercício afirmam que ela tem evitado fazer campanha para ser efetivada no cargo por Lula, mas não cogitam a possibilidade de ela recusar a indicação, caso ocorra. Elizeta é tida no Ministério Público como uma procuradora de perfil conservador e com pouco traquejo político. headtopics.com

A legislação não estabelece prazo para que o titular do Palácio do Planalto faça a escolha do procurador-geral da República. Como mostrou O GLOBO, entretanto, nunca um presidente levou tanto tempo para anunciar um PGR desde a redemocratização quanto Lula neste mandato. Enquanto o ocupante da cadeira for interino, na prática, o chefe do Executivo mantém o poder de dispensá-lo quando não estiver satisfeito com a sua atuação.

Elizeta Ramos também fez mudanças na estrutura da PGR. Na principal delas, retirou a subprocuradora-geral Lindôra Araújo do posto de vice-procuradora-geral da República. Este cargo passou a ser ocupado pela também subprocuradora-geral Ana Borges, a quem competirá cuidar de todos os casos da esfera criminal. headtopics.com

