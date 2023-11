A cidade subterrânea: nunca foi tão perigoso combater nos túneis de Gaza

Imaginem forças israelenses que avancem pela rede de túneis escavada debaixo da Cidade de Gaza e saibam que assim estarão, implicitamente, sacrificando vidas de reféns capturados pelo Hamas.

É uma missão dificílima, talvez impossível na opinião de muitos conhecedores. Tacitamente, ela implica em sacrificar pelo menos uma parte dos reféns. Ninguém tem coragem de dizer isso, mas é a tormentosa realidade.

E também mais aumentam as justificativas para que o Irã agite as milícias que obedecem a seus comandos na Síria, no Iraque, no Iêmen e, principalmente, no Libano, onde o Hezbollah domina o país. Recapitulando: Israel tem que dar uma demonstração inequívoca de força na falta da qual a segurança nacional está em jogo. Tem que fazer isso avançando numa rede de túneis onde defensores dispostos a tudo, inclusive ou principalmente ao martírio, têm a vantagem do pleno conhecimento do terreno. Não pode parecer que está sacrificando seus próprios cidadãos tomados como reféns, inclusive criancinhas. headtopics.com

“As pessoas perderam completamente o senso de segurança nas últimas três semanas”, disse um general da reserva, Noam Tibon, que se apresentou como voluntário para combater os invasores e conseguiu resgatar o próprio filho e sua família numa das localidades atacadas. Detalhe: o filho é repórter do, o jornal de esquerda que pede a cabeça de Netanyahu todos os dias, com guerra ou sem guerra.

Exceto no caso de uma rebelião interna no governo, isso não vai acontecer. Mas adiciona um elemento a mais a uma situação onde todos os aspectos são dramáticos. headtopics.com

Israel “ultrapassou as linhas vermelhas” em Gaza, diz presidente do IrãEbrahim Raisi disse que a intensificação dos ataques de Israel contra Gaza “pode forçar todos a agir” Consulte Mais informação ⮕

Mais de 500 mil moradores de Acapulco, no México, seguem sem energia e internetNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Secretaria de Planejamento capacita cerca de 500 servidores em outubroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Feirão Limpa Nome começa nesta segunda-feira com descontos de Desenrola e contas de luzNegociação promovida pela Serasa pode dar descontos de até 99% em mais de 500 empresas Consulte Mais informação ⮕

O desafio logístico do exército de Israel com os 500 km de túneis subterrâneos na Faixa de GazaSegundo jornal israelense Maariv, “a complexidade” desta rede de passagens confronta os militares israelenses com uma “guerra tridimensional” Consulte Mais informação ⮕

Não existe solução mágicaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕