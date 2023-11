A ‘castificação’ de Milei: como o ultradireitista argentino se uniu ao que mais criticava

O apoio de Macri, nesse sentido, não é apenas ideológico e não se resume a declarações públicas. Além do cortejo, nomes do macrismo passaram a assessorar a campanha de Milei, principalmente no apoio à fiscalização para a votação no segundo turno. Um deles é Paula Bertol, embaixadora na Organização dos Estados Americanos no governo Macri. Ela foi também a chefe de fiscalização da campanha de Bullrich.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: 'Maradroga': o dia que Milei atacou Maradona, maior ídolo da Argentina'Maradroga': o dia que Milei atacou Maradona, maior ídolo da Argentina

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: “As duas piores opções para a Argentina”, diz líder dissidente de Macri sobre Massa e MileiGerardo Morales, presidente do partido tradicional União Cívica Radical, rompeu com Mauricio Macri após apoio a Javier Milei

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Crítico da casta política, Milei precisa dela para ser eleito na ArgentinaPara ter os votos da direita tradicional, Milei abandonou, ao menos temporariamente, as propostas mais polêmicas, como a dolarização da economia argentina

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Crusoé: “Maradroga”, Milei já ironizou Maradona em comparação com PeléO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A grande vantagem de Massa sobre Milei no 2º turno da Argentina, segundo nova pesquisaNo primeiro turno, o peronista teve pouco menos de 7 de pontos de frente sobre o ultradireitista

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Novos aliados de Milei querem mudar até feriado na Argentina pelo 2º turno; entendaEm 19 de novembro, os eleitores definirão a disputa entre o ultradireitista e o peronista Sergio Massa

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕