À beira do caos em Gaza, Israel autoriza entrada de tanques de água

, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) alertou para a situação de colapso na “ordem pública”, naConforme a informação divulgada pela ONU, neste domingo, 29, milhares de pessoas invadiram vários invadiram os depósitos no centro e no sul da Faixa de Gaza. Os grupos buscavam farinha de trigo e outros artigos básicos de sobrevivência, como produtos de higiene.

Segundo avaliação de Thomas White, diretor de assuntos da UNRWA na Faixa de Gaza, a situação é de “desespero” na região. “Este é um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a ruir depois de três semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza. As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas”, relatou.

