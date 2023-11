A angústia de familiares de reféns com avanço militar de Israel em Gaza

O Fórum de Famílias Desaparecidas disse que a noite em que as tropas se deslocaram para o norte de Gaza foi “a pior noite” até agora.

Netanyahu prometeu fazer todo o possível para trazê-los de volta para casa e disse que a recuperação dos reféns era parte central dos objetivos militares. Netanyahu disse que a ideia de um acordo de troca envolvendo reféns por prisioneiros foi discutida no gabinete de guerra israelense, mas se recusou a dar detalhes.

As pessoas que estão em cativeiro em Gaza incluem dezenas de crianças e idosos, bem como militares. Pelo menos 135 são estrangeiros ou com dupla nacionalidade, incluindo 54 tailandeses, 15 argentinos e dois britânicos, segundo o governo israelense. headtopics.com

Antes da operação terrestre de sexta-feira à noite havia especulações de que as negociações mediadas pelo Qatar sobre outro acordo de libertação estavam indo bem.Mas o porta-voz militar israelense Daniel Hagari disse no sábado que havia “um desejo deliberado do Hamas, de fazer exploração cínica, terrorismo psicológico e influenciar a nossa população que se encontra numa situação tão sensível”.

A refém libertada Yocheved Lifschitz, uma idosa de 85 anos que foi sequestrada com o marido Oded no kibutz Nir Oz, disse a repórteres em Tel Aviv na terça-feira

