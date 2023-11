'90% têm ansiedade': Psicólogos contam como a guerra impacta a saúde mental de crianças em Israel e Gaza

"Têm medo de dormir, tentam ficar acordadas". Psicólogos relatam impacto da guerra na saúde mental de crianças em Israel e na Faixa de Gaza

O Fantástico conversou com vários especialistas que estudam como a guerra afeta a saúde mental de crianças e adolescentes em Israel e na Faixa de Gaza. A guerra e o medo são capazes de afetar a capacidade aprender, geram alterações na fala e fazem com que elas cresçam preparadas para revidar a qualquer conflito, explica Ionara Rabelo, psicóloga dos Médicos Sem Fronteiras, que atuou na Síria e na Palestina.

A brasileira Ellen Dorella, que mora em Israel e é dona de uma escolinha para crianças de zero a três anos, diz que, por estarem inseridos no cotidiano de conflitos, as crianças já reconhecem até as diferenças entre sirene e alarme, entre outros. headtopics.com

"Nossas crianças convivem com a guerra há muito tempo. Essas explosões atuais trazem memórias de perigo e tristeza", diz. "Como psiquiatra, tento passar uma mensagem de esperança, de um futuro melhor. Digo que nós vamos sobreviver. Se eu não fizesse isso, seria desastroso."

