8ª etapa do Circuito RJ de Beach Tennis tem campeãs inéditas e a velha guarda superando os jovens no masculino

Na categoria Feminina Open/A, a surpreendente dupla Daiana Cordeiro e Júlia Costa derrotando na final Roberta Alves e Juliana Reis com autoridade na final por 6/1. No masculino a velha guarda faturou o caneco com Bruno Rosa e Marcelo Delmas superando Ricardo Campello e Yvan Becard por 6/3. Juca Abreu caiu ao lado do experiente Kut Vollmer na semi diante de Becard e Campello por 7/5.

Nos próximos dias será atualizado o novo ranking que irá definir os oito convocados em todas as categorias para o Rei e Rainha do Beach Tennis do Rio de Janeiro, que acontecerá em dezembro. Também a atualização para a convocação para a Copa dos Estados que acontece em janeiro de 2024.

A 8ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis teve o patrocínio do Hotel Fairmont e contou com os apoios do Trem do Corcovado, Quiosque Nativo (Av. Atlantica, 3040 - Copacabana) , da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro e também da Dream Fotografia. A organização é da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro).

