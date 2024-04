O 77º Festival de Cannes terá como filme de abertura, em 14 de maio, a comédia francesa de Quentin Dupieux 'Le deuxième acte', com Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (3). A produção, que está fora da competição, tem duração de uma hora e 16 minutos e será lançada simultaneamente nos cinemas franceses.

Textor é o personagem mais nocivo do futebol Sua última obra, 'Daaaaaali!', apresentada em setembro de 2023 no Festival de Veneza, é uma homenagem ao pintor espanhol Salvador Dalí. O festival também exibirá pela primeira vez a produção 'Furiosa', de George Miller. A continuação da saga Mad Max, que também está fora da competição, será exibida no dia 15 de maio na presença dos atores Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A seleção do Festival de Cinema de Cannes, que acontece de 14 a 25 de maio, será apresentada na quinta-feira, 11 de abril

