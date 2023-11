600 alvos foram atacados no último dia, diz Exército de Israel

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mailafirmaram nesta segunda-feira, 30, que 600 alvos do Hamas foram bombardeados no último dia, incluindo armazéns de armas, esconderijos e reuniões de operacionais do grupo terrorista e posições antitanques.

À noite, soldados israelenses identificaram terroristas armados e um míssil antitanque estava prestes a ser lançado na área da Universidade Al-Azhar na Faixa de Gaza. Uma aeronave da Força Aérea de Israel também atingiu um posto do Hamas com mais de 20 terroristas nele.

במהלך הלילה, לוחמי צה"ל בשטח הרצועה זיהו מחבלים חמושים ועמדה לשיגור נ"ט במרחב אוניברסיטת "עזהאר" ברצועה והכווינו מטוס קרב שתקף אותם.

