6 estratégias para proteger suas criptomoedas e seu PC

As criptomoedas se tornaram não apenas um ativo de investimento, mas também uma forma inovadora de repensar as finanças pessoais. Entretanto, se novas ameaças surgem constantemente no ambiente online, a segurança no mundo das criptomoedas também não é estática. Compreender como os golpes funcionam é a melhor maneira de evitá-los. Dessa forma, manter um PC protegido é a sua primeira linha de defesa contra os cibercriminosos.

Pensando nisso, separamos as 6 melhores estratégias para garantir que seu PC seja um cofre virtual seguro, enquanto você negocia, investe e armazena suas criptomoedas. A seguir, saiba como proteger seu patrimônio digital de maneira sólida e eficaz. 1. Atualize o sistema operacional do PC com frequência Tudo começa com a escolha do sistema operacional (SO). A segurança pode variar bastante de um sistema para outro. O Windows, sendo o sistema mais amplamente utilizado, é frequentemente alvo de malware. O MacOS é considerado mais seguro, mas não é imune a ameaça





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los AngelesNovos dados revelam aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los Angeles. Prisão de assassino em série e caso de homicídio culposo chamam atenção para a vulnerabilidade dessa população.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Empresas de navegação suspendem transportes marítimosMaersk, segunda maior empresa de navegação do mundo, anunciou na semana passada que estava suspendendo embarques em rota com problemas. A gigante petrolífera BP se tornou a mais recente megaempresa a anunciar que está suspendendo todos os transportes marítimos através do. E ela não é a única. Nos últimos dias, algumas das maiores companhias marítimas do mundo, como a dinamarquesa Maersk, suspenderam viagens ao longo dessa rota, uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito, bem como de bens de consumo. Isso pode encarecer o preço dessas matérias-primas — pela redução da oferta e aumento da demanda na outra ponta — e afetar o comércio global, segundo especialistas. O resultado é um efeito "em cascata" na economia — com o petróleo mais caro, o custo dos combustíveis sobe, afetando os preços gerais, ou seja, elevando a inflação, o que reduz o poder de compra da população.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Como usar o código de referência Blaze ao se registrar na plataforma de apostasVeja, passo a passo, como usar o código de referência Blaze ao se registrar na plataforma de apostas. Possui um código de referência Blaze e não sabe como ativá-lo? Com ele, novos jogadores podem ativar um. Neste artigo, mostramos como se cadastrar usando o código de referência Blaze, ativar a promoção de primeiro depósito e começar a apostar com o pé direito. Além disso, a seguir, veja uma análise detalhada sobre mais aspectos relevantes sobre a operadora: sua licença e confiabilidade, seus serviços e mercados de apostas e, claro, mais ofertas para apostadores. Embora possua uma nomenclatura diferente, o código de referência Blaze é equivalente ao código bônus Blaze. Dessa forma, caso possua algum deles, a ativação pode ser feita normalmente ao preencher os dados do cadastro. Visite a Blaze A tabela acima possui alguns dos bônus Blaze ativos. Além dos exemplificados acima, existem outros disponíveis. Sobre eles, se aplicam todos os termos e condições (T&Cs) definidos pela casa de apostas. Eles estabelecem regras para obtê-los e utilizá-los

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Exército israelense intensifica operações contra o Hamas no sul de GazaO Exército israelense anunciou que intensificou as operações contra o movimento islamista Hamas no sul da Faixa de Gaza, apesar dos apelos dos Estados Unidos para proteger os civis palestinos.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

España defiende una nueva operación de la UE para proteger buques en el mar RojoEspaña defiende que la Unión Europea ponga en marcha una nueva operación para apoyar a Estados Unidos en la protección de los buques que navegan por el mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y rechaza que esta misión se encomiende a la Operación Atalanta, creada en 2008 para luchar contra la piratería en las costas de Somalia, según fuentes gubernamentales.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato como presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »