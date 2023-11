40 melhores ofertas para PlayStation com até 95% de desconto

Seguindo com nossa tradição de te ajudar a economizar uma graninha toda semana, separamos novamente as 40 melhores ofertas para PlayStation tanto em mídia física quanto em formato digital. Na nossa seleção semanal você encontrar grandes jogos para PS4 e PS5 com até 95% de desconto.

PS4 : 8 exclusivos subestimados do console da SonyNesta semana você vai encontrar entre as ofertas do PlayStation jogos como Absolver, Call of The Sea, Trek to Yomi, DJMAX RESPECT, Tails of Iron, Monkey King: Hero is back e Woodle Tree 2: Deluxe+, que está custando apenas R$ 1,9





