El Clásico será disputado neste sábado (28), às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companysvestindo a camisa 9. Os rivais se enfrentam neste sábado (28), às 11h15, pelo Campeonato Espanhol, e uma das maiores rivalidades do mundo perdeu parte de sua magia sem Messi e Cristiano Ronaldo.

O atacante é o principal artilheiro do Barça nas últimas temporadas, enquanto Gavi personifica a renovação de La Masia, categoria de base do clube espanhol criticada nos últimos anos por não revelar grandes talentos.Já o Real Madrid aposta em Vinícius Jr e Bellingham para suceder CR7.

O campeonato ainda está no primeiro turno, mas apenas um ponto separa os Merengues dos Culés. Assim, o clássico deste sábado pode mudar o panorama das equipes em La Liga.Poucos dias antes do clássico, o porta-voz adjunto da diretoria do Barcelona, Miguel Camps,fez um post atacando Vinícius Jr após lance do brasileiro um lance na Champions League. Porém, Camps apagou a postagem. headtopics.com

- Não é racismo, ele merece um tapa na cara por ser palhaço e vacilão, o que representam aquelas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio do campo? - escreveu o membro da diretoria do clube catalão.

Vinícius Jr é alvo constante de racismo na Espanha e recebe críticas de jogadores e jornalistas pelo comportamento em campo.A partida será disputada em Barcelona, mas não no Camp Nou. A casa da equipe catalã está passando por reformas, e o jogo será no Estádio Olímpico Lluís Companys. Tirando amistosos, a última vez que o El Clásico aconteceu longe do Camp Nou e Bernabéu foi na Supercopa da Espanha desta temporada. headtopics.com

