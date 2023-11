28 países, entre ellos EE UU y China, se comprometen a una mayor cooperación para afrontar los riesgos de la inteligencia artificial

Perspectivas tan catastrofistas, reconoce el informe, no cuentan con el consenso de la comunidad científica, dividida entre los más optimistas y los más pesimistas. Por eso el equipo de trabajo, en la línea defendida por la vicepresidenta estadounidense Harris y expresada esta semana en la Orden Ejecutiva sobre seguridad de la IA aprobada por la Casa Blanca, prefiere centrarse en amenazas ya concretas y reales.

