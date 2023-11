26º dia: Gaza tem primeiras evacuações, mas Israel bombardeia de novo campo de refugiados

Já o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou que, 'dado o elevado número de vítimas civis e o alcance da destruição', esses bombardeios poderiam ser definidos como 'crimes de guerra'. Baixas israelenses O Exército israelense reportou, nesta quarta, 15 baixas em suas fileiras desde a terça-feira, em meio a seus ataques terrestres contra Gaza.

