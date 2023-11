15 pessoas não compareceram ao primeiro dia de provas do Enem 2021

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou que 15 pessoas, o equivalente a 28,1% dos inscritos, não compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Santana disse ainda que a Polícia Federal fez duas diligências – uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal – para investigar as imagens do caderno de provas em circulação nas redes sociais.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) acionou a PF para investigar as imagens do caderno de provas em circulação nas redes sociais. O ministro também informou que três escolas em Santa Catarina não puderam realizar as provas por causa de eventos climáticos. Os estudantes poderão realizar o exame em dezembro

JORNALOGLOBO: Enem 2023: Polícia Federal investiga suposto vazamento de prova que circula nas redes sociaisA página exibe o tema da redação, que 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil'

JORNALEXTRA: Enem 2023: Polícia Federal investiga suposto vazamento de prova que circula nas redes sociaisA página exibe o tema da redação, que este ano é 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil'

