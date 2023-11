Segundo o calendário cívico, comemoramos 134 anos de uma República por ser, sucessora de uma velha monarquia, arcaica de nascença, filha do latifúndio e do escravismo, espaço de insurreições, golpes militares, intentonas e muitos anos de ditaduras e governos autoritários. Contados a partir da Constituição de 1891, foram seis estatutos políticos, duas cartas outorgadas e apenas quatro assembleias constituintes.

Somente a derradeira, a de 1988, algo próxima da soberania popular, leito onde as democracias recolhem legitimidade. Se, antes, a Independência de 1822 resultara de dispendiosas negociações com o Império inglês, metrópole de Portugal, desta feita a mudança de regime operava segundo a marca indelével de nossa história, da colônia aos dias presentes: a regência política de cima para baixo. Assim, nasceria, pela via de um golpe de Estado gerado pela oficialidade jovem do exército acantonada no Rio de Janeiro e mobilizada ideologicamente por intelectuais positivistas, aos quais devemos o reacionarismo do lema de nossa bandeir

:

TEC_MUNDO: Via Láctea: estrelas fugitivas e uma 'irmã gêmea', os novos mistérios de nossa galáxiaEstrelas fugindo da Via Láctea e uma galáxia sósia que não poderia existir são alguns exemplos de descobertas recentes da astronomia

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: EUA: plano de Trump inclui deportação e tarifas a importações em eventual retorno à Casa BrancaSobre a questão da imigração, ex-presidente prometeu 'parar imediatamente a invasão de nossa fronteira sul'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Subprocurador-geral da República questiona consistência da delação de ex-ajudante de ordens de BolsonaroEntorno do ex-ajudante de ordens avalia que declarações são inadequadas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Presidente de Portugal dissolve a Assembleia da República e convoca novas eleições legislativasDecisão faz com que o país tenha novas eleições legislativas, que acontecerão em 10 de março de 2024

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de Proclamação da RepúblicaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Bancos não abrem nos feriados da Proclamação da República e da Consciência NegraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »