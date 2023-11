10 ótimos games gratuitos para aproveitar no aplicativo da Netflix para celular

Um dos principais recursos para quem tem uma assinatura da Netflix para celular é a possibilidade de acessar vários games de graça. Entretanto, com tantas opções disponíveis nessa lista, a pergunta que fica no ar é: quais deles valem a pena? Caso tenha acesso a esse serviço e esteja procurando alguns games para aproveitar, confira a seguir uma relação com 10 ótimos games que estão disponíveis de graça no aplicativo para celular. 1.

Terra Nil Se você gosta de jogos como foco em construção e gerenciamento com uma pegada estilo no estilo SimCity, há grandes chances de ser atraído por Terra Nil. Neste game, a ideia é transformar um ambiente totalmente devastado em um ecossistema cheio de vida. Com um foco mais ambiental, você deve fazer rios e florestas voltarem ao seu status natural, cumprindo missões e gerenciando recursos para concluir essa missão. 2. Valiant Hearts: Coming Home Valiant Hearts: The Great War chamou a atenção de muitos por mostrar um lado mais tocante da Primeira Guerra Mundial. Similarmente, Valiant Hearts: Coming Home vem com a mesma propost





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Netflix recebe três lançamentos aguardados nesta semana! ConfiraNesta semana, a Netflix contará com três obras originais que prometem bombar no streaming

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Outubro na Netflix: confira as principais estreias do mês no streamingOutubro chegará cheio de lançamentos em comemoração ao Halloween na Netflix; confira a lista completa!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Depois da Cabana: veja mais 6 minisséries de suspense na NetflixSe você curtiu Depois da Cabana, confira outras 6 séries de suspense também na Netflix.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

O Milagre de Tyson: filme bombando na Netflix é inspirado em história real?Confira mais detalhes sobre 'O Milagre de Tyson', filme que está em alta na Netflix atualmente!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

7 animes em alta para assistir na Netflix atualmenteConfira esta seleção incrível de animes que estão em alta na Netflix!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Semana Geeked 2023: Netflix divulga data e programação do seu evento anual; confira!A Semana Geeked terá novidades de várias produções amadas da Netflix, incluindo Stranger Things, Avatar: O Último Mestre do Ar e The Umbrella Academy

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »