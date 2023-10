Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en Kruibeke

Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zullen vanaf 2025 een nieuwe fusiegemeente vormen. Die beslissing is echter niet over een nacht ijs gegaan. Al maanden wordt er in Zwijndrecht hevig campagne gevoerd door zowel burgers als politici om al dan niet mee in het fusieverhaal te stappen. Na een tumultueuze stemmingsronde haalden CD&V en N-VA het samen met de fractie Vlaams Belang van Groen en Vooruit, die van in den beginne tegen een fusie waren.

Genk bijt tanden stuk op stug Ferencvaros, met drie op kop na moeilijke Europese avond zonder doelpuntenAsterix Avo Beveren is ongeslagen groepswinnaar geworden in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League. De Waaslanders versloegen op de slotdag het als topfavoriet gestarte Alba Blaj …

Na overleg tussen de trainersstaf en de spelersgroep heeft Ronald De Somviele zijn ontslag gegeven als trainer van KSK Kallo. In afwachting van een nieuwe hoofdcoach, worden de honneurs waargenomen …De vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League gewonnen. De Waaslanders versloegen het Tsjechische PK Brno met 3-0 … headtopics.com

Hij mag dan intussen 40 jaar geworden zijn, Pieter Peirsman blijft van goudwaarde voor Scheldejeugd Temse. Afgelopen weekend leidde de ancien zijn ploeg met liefst 27 punten naar een 63-49-zege …De Oost-Vlaamse judoka’s maakten afgelopen weekend een goede beurt op de Vlaamse kampioenschappen in Deinze. Bij de mannen was Yorben Delanghe (Samoerai Ronse) succesvol, maar vooral de …

In de tweede kwalificatieronde voor de CEV Champions League-poule staat Asterix Avo Beveren donderdag in Roemenië tegenover topfavoriet Alba Blaj. De Roemeense kampioen heeft nogal wat …Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. headtopics.com

Het bezoek in de Puitvoetbossen bij VK White Boys leverden KFC Vrasene en coach Bryan Bultheel drie gouden punten op. De bezoekers waren met 2-3 te sterk voor de voorlaatste in het klassement. Toch …Op woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd.

Un joueur de tennis américain suspendu 18 mois après avoir manqué trois contrôles antidopageL’Américain de 22 ans ne pourra reprendre la compétition qu’en janvier 2025. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie toch komtBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. Bijna 80 procent stemde toen tegen een fusie. Maar CD&V zou er toch mee willen doorgaan. N-VA wil niet in de kaarten laten kijken. Lire la suite ⮕

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen. Lire la suite ⮕

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Vanaf 1 mei worden PFAS-tuinen in Zwijndrecht afgegravenTen laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting. Lire la suite ⮕

Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincuAsterix Beveren a conclu le second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine de volleyball invaincu suite à une victoire 0-3 face au club roumain d'Alba Blaj (20-25, 20-25, 19-25), jeudi à Veza en Roumanie. Lire la suite ⮕